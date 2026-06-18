La Aesan alerta de la presencia de ácido cianhídrico en semillas de lino de la marca ApnaBaba
El producto afectado se llama Alsi (Linseed) semillas de lino, con fecha de caducidad del 20 de junio de 2027 y se presenta en bolsa de plástico de 400 gramos.
FACUA.org
España-18/06/2026
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rasff), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Malta relativa a la presencia de ácido cianhídr