FACUA alerta del cierre sin preaviso de la clínica estética Diodepil en Oviedo
La asociación denuncia la repentina clausura del centro que la empresa tenía abierto en la capital asturiana, con la que decenas de usuarios tenían tratamientos contratados e incluso pagados o financiados.
FACUA.org
Asturias-20/01/2017
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La clínica asturiana clausurada se encontraba en el centro comercial Salesas de Oviedo. | Imagen: www.diodepil.com.
FACUA-Consumidores en Acción alerta del cierre sin preaviso de la clínica estética Diodepil de Oviedo, el cual ha provocado que decenas de usuarios que ya tenían contratados tratamientos con la empresa se vayan a quedar sin ser atendidos.
A instancias de su dele