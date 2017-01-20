Nuestras accionesHa advertido a la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo de Asturias

FACUA alerta del cierre sin preaviso de la clínica estética Diodepil en Oviedo

La asociación denuncia la repentina clausura del centro que la empresa tenía abierto en la capital asturiana, con la que decenas de usuarios tenían tratamientos contratados e incluso pagados o financiados.

FACUA.org
Asturias-20/01/2017
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FACUA-Consumidores en Acción alerta del cierre sin preaviso de la clínica estética Diodepil de Oviedo, el cual ha provocado que decenas de usuarios que ya tenían contratados tratamientos con la empresa se vayan a quedar sin ser atendidos.

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