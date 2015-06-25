FACUA alerta del envío de un virus en un correo fraudulento que simula adjuntar una factura de Movistar
La asociación recomienda a los usuarios que reciban el correo con el mensaje "Facturas Sin Papel: sus últimas facturas ya están disponibles" que lo eliminen sin abrirlo.
FACUA.org
España-25/06/2015
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Imagen del correo fraudulento enviado con un virus adjunto
FACUA-Consumidores en Acción alerta del envío masivo de un correo que simula enviarse en nombre de Movistar y que en realidad adjunta un virus. En concreto, desde clients@comunicacion.movistar.es se envía un correo con el asunto «Facturas Sin Papel: sus últimas fact