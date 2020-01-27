FACUA alerta del riesgo de incendio del Seat Tarraco por un problema en el depósito de combustible
La Dirección General de Consumo ha informado de que en algunos vehículos de este modelo las paredes del tanque no tienen el grosor prescrito.
FACUA.org
España-27/01/2020
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