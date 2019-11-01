FACUA alerta del riesgo de lesiones por explosión del airbag delantero en los Audi A4, A4 Cabrio y A6
La Dirección General de Consumo advierte de que esto puede provocar el desprendimiento de pequeñas piezas de metal de la carcasa del airbag, pudiendo llegar a herir a alguno de los ocupantes.
FACUA.org
España-01/11/2019
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Audi A4. | Imagen: audi.es
FACUA-Consumidores en Acción alerta del riesgo de lesiones por la explosión de la carcasa del airbag delantero, al activarse, de los vehículos Audi A4 (modelos de 2005-2008), A4 Cabrio (modelos 2007-2009) y A6 (modelos 2005-2011).
La Dirección General de Consumo