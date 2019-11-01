FACUA alerta del riesgo de lesiones por explosión del airbag delantero en los Audi A4, A4 Cabrio y A6

FACUA-Consumidores en Acción alerta del riesgo de lesiones por la explosión de la carcasa del airbag delantero, al activarse, de los vehículos Audi A4 (modelos de 2005-2008), A4 Cabrio (modelos 2007-2009) y A6 (modelos 2005-2011).

La Dirección General de Consumo