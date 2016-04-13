FACUA alerta sobre la presencia de lácteos no declarados en varios lotes de galletas de chocolate Disney
La asociación recomienda no consumir el producto a los consumidores alérgicos que lo tengan en sus hogares.
FACUA.org
España-13/04/2016
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FACUA-Consumidores en Acción alerta sobre la presencia de un ingrediente lácteo no declarado en el etiquetado de varios lotes de galletas con chips de chocolate envasados en una lata de metal con motivos Disney, procedentes de Dinamarca y distribuidos por Jacobsens.
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