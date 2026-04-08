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Alertan de la presencia de Escherichia coli en un lote de queso Camembert de la marca La Réserve des Crémiers

Está afectado el lote 031241 con fechas de caducidad del 8 de abril y 12 de abril de 2026.

FACUA.org
España-08/04/2026

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rasff), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Alemania relativa a la presencia de Escherichia coli productora de toxinas

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