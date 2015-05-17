FACUA Almería participa en el III Encuentro Municipal de Asociaciones en El Ejido
La asociación estuvo presente con un estand en el acto celebrado este 15 de mayo, en el que informó y asesoró en materia de consumo.
FACUA.org
Almería-17/05/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Almería ha estado presente en el III Encuentro Municipal de Asociaciones celebrado en el municipio de El Ejido el 15 de mayo. El acto organizado por el Ayuntamiento tenía como objetivo dar a conocer las actividades que realizan a favor del movimiento asociativo local y potenci