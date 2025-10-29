FACUA Andalucía advierte de que la nueva ley de vivienda de la comunidad sigue sin reconocer su "función social"
La federación ha comparecido ante el Parlamento de Andalucía para presentar sus alegaciones al proyecto de ley.
Andalucía-29/10/2025
Isa Moya, directiva de FACUA Andalucía, durante su comparencia en la Comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. | Imagen: Parlamento de Andalucía.
FACUA Andalucía critica que la nueva ley de vivienda de la comunidad, que se encuentra actualmente en trámite para su aprobación, sigue sin reconocer su «función social» y continúa adoptando un enfoque mercantilista y orientado a la especulación inmobiliaria.
Isabel Mo