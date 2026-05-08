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FACUA Andalucía celebra este sábado su 34ª Asamblea General

Un total de 35 delegados de las ocho asociaciones de consumidores que integran la federación se dan cita en Sevilla para aprobar su plan de acción anual.

FACUA.org
Andalucía-08/05/2026

FACUA Andalucía celebra este sábado 9 de mayo en Sevilla su 34ª Asamblea General. En el acto se darán cita un total de 35 delegados de las ocho asociaciones provinciales.

En esta asamblea se prevé aprobar su plan de acción y su presupuesto anual para 2026, además de evaluar el programa

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