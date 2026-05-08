FACUA Andalucía celebra este sábado su 34ª Asamblea General
Un total de 35 delegados de las ocho asociaciones de consumidores que integran la federación se dan cita en Sevilla para aprobar su plan de acción anual.
FACUA.org
Andalucía-08/05/2026
Imagen de archivo de la 33ª Asamblea General de FACUA Andalucía celebrada en 2025.
FACUA Andalucía celebra este sábado 9 de mayo en Sevilla su 34ª Asamblea General. En el acto se darán cita un total de 35 delegados de las ocho asociaciones provinciales.
En esta asamblea se prevé aprobar su plan de acción y su presupuesto anual para 2026, además de evaluar el programa