El Patronato de la Fundación FACUA aprueba su memoria y cuentas anuales de 2025 y renueva sus cargos para el nuevo mandato
Se dio a conocer el avance del XII número de la revista Razones de Utopía y se informó sobre el desarrollo de su programa de cooperación internacional.
FACUA.org
Internacional-16/06/2026
El patronato de la Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible se ha reunido este lunes 15 de junio en la segunda de las sesiones ordinarias correspondientes a 2026.
En dicha sesión se presentaron y se