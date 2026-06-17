FACUA CV participa en la lectura ante Les Corts del manifiesto por una financiación autonómica justa para el pueblo valenciano
La asociación, que ha intervenido en la elaboración del texto dentro de la Xarxa d'Entitats per un Finançament Just, reclama junto al resto de entidades que los nuevos recursos se condicionen al refuerzo de los servicios públicos y no acaben en manos privadas.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-17/06/2026
FACUA Comunidad Valenciana ha participado este miércoles 17 de junio en la lectura ante Les Corts Valencianes del manifiesto de la Xarxa d’Entitats per un Finançament Just, en cuya elaborac