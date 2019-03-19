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FACUA Andalucía distribuye mochilas en colegios para concienciar sobre el uso de bolsas de plástico

La federación también ha celebrado talleres formativos en los centros donde ha desarrollado la campaña.

FACUA.org
Andalucía-19/03/2019
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FACUA Andalucía ha distribuido 4.800 mochilas entre alumnos de dieciséis centros de Educación Primaria de la comunidad junto a un folleto informativo para fomentar la reducción del uso de bolsas de plástico.

Con el lema Reutilizar esta bolsa protege e

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