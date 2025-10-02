FACUA Andalucía exige la dimisión de la consejera de Salud de la Junta por el grave error en el cribado de cáncer de mama
La federación señala que los fallos en el protocolo pueden afectar a miles de mujeres y siembran la duda sobre todo el sistema de detección preventiva.
Andalucía-02/10/2025
La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández. | Imagen: Joaquín Corchero/Parlamento de Andalucía.
FACUA Andalucía exige la dimisión de la consejera de Salud y Consumo de la Junta, Rocío Hernández, tras haberse conocido públicamente los fallos que ha afectado al protocolo de cribado de cáncer de mama en la comunidad autónoma.
La federación señala que no basta con pe