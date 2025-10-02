Nuestras acciones

FACUA Andalucía exige la dimisión de la consejera de Salud de la Junta por el grave error en el cribado de cáncer de mama

La federación señala que los fallos en el protocolo pueden afectar a miles de mujeres y siembran la duda sobre todo el sistema de detección preventiva.

FACUA.org
Andalucía-02/10/2025

FACUA Andalucía exige la dimisión de la consejera de Salud y Consumo de la Junta, Rocío Hernández, tras haberse conocido públicamente los fallos que ha afectado al protocolo de cribado de cáncer de mama en la comunidad autónoma.

La federación señala que no basta con pe

