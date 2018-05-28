FACUA Andalucía pide un cambio legal que exija a los bancos informar de la venta de créditos a terceros
La federación ha presentado sus alegaciones al decreto que regulará la información que dan las entidades bancarias a los usuarios sobre la cesión de sus préstamos o créditos hipotecarios.
FACUA.org
Andalucía-28/05/2018
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FACUA Andalucía ha presentado sus alegaciones al proyecto de decreto que prepara la Junta de Andalucía donde se regulará la información que se ofrece a los usuarios sobre la cesión de sus préstamos o créditos a terceros. La federaci�ón ha pro