FACUA Andalucía publica su 'Memoria 2014'
Finalizó el último año con 70.318 socios y 24.747 consultas y reclamaciones tramitadas. Telecomunicaciones, banca y energía fueron los tres sectores más denunciados por los consumidores.
FACUA.org
Andalucía-18/05/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Andalucía finalizó 2014 con 70.318 socios en las ocho provincias de la comunidad autónoma y un total de 24.747 consultas y reclamaciones tramitadas. Son dos de los datos recogidos en su memoria anual.
La Memoria 2014 de FACUA Andalucía puede de