Nuestras accionesEl 65% de sus ingresos provino de las cuotas de sus socios de pleno derecho

FACUA Andalucía publica su 'Memoria 2014'

Finalizó el último año con 70.318 socios y 24.747 consultas y reclamaciones tramitadas. Telecomunicaciones, banca y energía fueron los tres sectores más denunciados por los consumidores.

FACUA.org
Andalucía-18/05/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Andalucía finalizó 2014 con 70.318 socios en las ocho provincias de la comunidad autónoma y un total de 24.747 consultas y reclamaciones tramitadas. Son dos de los datos recogidos en su memoria anual.

La Memoria 2014 de FACUA Andalucía puede de

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos