FACUA Andalucía reclama a la Junta una auditoría independiente sobre sus políticas públicas en atención oncológica
Un artículo publicado en la revista Gaceta Sanitaria apunta a un exceso de mortalidad en la comunidad andaluza con respecto al resto de España debido a tumores malignos.
FACUA.org
Andalucía-14/05/2026
FACUA Andalucía ha pedido a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía que ponga en marcha una auditoría independiente para analizar la calidad y la efectividad de las políticas públicas en atención oncológica desarrolladas en los últimos años en la comunidad au