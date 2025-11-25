FACUA Andalucía se suma a la manifestación de Marea Blanca en defensa de la ILP por la sanidad pública
La movilización tendrá lugar este miércoles 26 de noviembre a las 17 horas desde el Instituto Anatómico de Sevilla hasta el Parlamento de Andalucía.
FACUA Andalucía apoya y se suma a la manifestación de la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas, de la que forma parte, en defensa de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la sanidad pública, una propuesta respaldada por más de 57.000 firmas de andaluces y de la que la federación formó pa