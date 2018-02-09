FACUA Andalucía y Fundación FACUA viajan a Israel y Palestina para conocer la situación de los usuarios
Jordi Castilla, directivo de la federación, será quien participará en este proyecto organizado por la ONG Asamblea de Cooperación por la Paz entre el 10 y el 18 de febrero.
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Andalucía-09/02/2018
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FACUA Andalucía y la Fundación FACUA se suman al proyecto coordinado por la ONG Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) y viajará a Israel y Palestina para conocer la situación de los usuarios de dicho Estado en cuanto al acceso a los suministros básico