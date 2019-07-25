FACUA Andalucía y otras organizaciones sociales critican que la Junta se olvide de las políticas del agua
La federación, junto a once entidades más, ven con preocupación que asuntos relevantes de la planificación y gestión de este recurso no son prioritarios para el Gobierno andaluz.
FACUA.org
Andalucía-25/07/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Andalucía y once entidades de la sociedad civil andaluza lamentan que el Gobierno de la Junta se olvide de las políticas públicas de agua y del reconocimiento del derecho a este bien y el saneamiento como derecho humano.
La federación, junto a Fundaci&oacu