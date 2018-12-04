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FACUA avisa de la retirada del mercado de un lote del medicamento para el alzhéimer Memantina Pensa

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha emitido una alerta farmacéutica en la que advierte de que el lote afectado es el L001, con fecha de caducidad el 30 de junio de 2019.

FACUA.org
España-04/12/2018
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FACUA-Consumidores en Acción avisa de la retirada del mercado y la devolución al laboratorio por los cauces habituales de todas las unidades del lote L001 del medicamento para el alzhéimer Memantina Pensa en su presentación de 20 miligramos (mg), 56 comprimidos recubie

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