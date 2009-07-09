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FACUA Baleares pide al Govern que el teléfono de cita previa del Servicio de Salud sea gratuito

La Asociación pide que se cambie el actual número de tarifa especial por un 900, sin coste para los usuarios.

FACUA.org
Baleares-09/07/2009
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FACUA Baleares ha pedido al presidente del Govern balear, Francesc Antich, mediante un escrito, que cambie el teléfono de cita previa del Servei de Salut (IB-Salut), 902 079 079, de tarifa especial, a un número 900 de llamada gratuita.

En su escrito, la Asociaci&oacut

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