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FACUA denuncia ante Fiscalía a dos responsables del Ramón y Cajal por rebajar la gravedad de los pacientes para maquillar su lista de espera

La asociación solicita al Ministerio Público que investigue si el gerente y el director médico del hospital público madrileño cometieron delito de prevaricación administrativa.

FACUA.org
Madrid-16/09/2026
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FACUA-Consumidores en Acción ha presentado este miércoles una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid contra el gerente y el director médico del Hospital Ramón y Cajal de Madrid para solicitar que investigue si cometieron delito de prevaricación al rebajar la gr

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