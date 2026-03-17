FACUA Cádiz advierte de la negativa de las aseguradoras a indemnizar a los afectados por las borrascas e inundaciones en la provincia
La asociación se encuentra atendiendo multitud de reclamaciones de los usuarios, que también se quejan del retraso de las compañías en tramitar sus peticiones.
FACUA.org
Cádiz-17/03/2026
Imagen: Europa Press.
FACUA Cádiz advierte de la negativa de las compañías aseguradoras de indemnizar a los afectados por las borrascas que se padecieron el pasado mes de febrero. La asociación está atendiendo multitud de reclamaciones de usuarios que aun no han recibido la compensación correspondiente por los daños