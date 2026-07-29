Avanzalia y AED: FACUA aconseja revisar bien ofertas de otras compañías si se quiere seguir en mercado libre tras la inhabilitación de ambas
El Gobierno ha declarado la extinción del ejercicio de las dos empresas y el traspaso de sus clientes a comercializadoras de referencia si no eligen otra energética en el mercado libre.
FACUA.org
España-29/07/2026
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FACUA-Consumidores en Acción aconseja a los clientes de las comercializadoras de mercado libre Avanzalia Energía y AED Energía Eléctrica que revisen detalladamente las ofertas de otras compañías antes de firmar un nuevo contrato con otra compañía.