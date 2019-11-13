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FACUA Cádiz anima a los usuarios a participar en la manifestación de Algeciras por la sanidad pública

La marcha será este viernes 15 de noviembre y partirá a las 17 horas del Hospital Punta Europa.

FACUA.org
Cádiz-13/11/2019
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FACUA Cádiz muestra su apoyo a la manifestación en defensa de la sanidad pública prevista para este viernes 15 de noviembre en Algeciras. La asociación anima a todos los usuarios a participar en la marcha que tendrá por lema “Por una Sanidad Púb

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