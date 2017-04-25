FACUA Cádiz considera un ataque a la sanidad pública la I Feria de la Salud de Jerez
Exige al Delegado Provincial de Salud que no participe en la inauguración de la muestra, organizada por el Ayuntamiento de Jerez, ningún representante ni de esta Consejería ni del Servicio Andaluz de Salud.
FACUA.org
Cádiz-25/04/2017
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FACUA Cádiz, tras tener conocimiento de la programación prevista de la I Feria de la Salud organizada por el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, considera que este evento supone un auténtico ataque a la sanidad pública, ya que el mismo tiene como único obj