FACUA Cádiz organiza dos talleres online sobre diferentes aspectos a tener en cuenta para contratar el suministro eléctrico
Estas formaciones gratuitas tendrán lugar los días 9 y 10 de septiembre, en horario de mañana y tarde respectivamente.
FACUA.org
Cádiz-04/09/2025
Imagen: Europa Press.
FACUA Cádiz impartirá la próxima semana dos talleres online gratuitos para informa a los consumidores y usuarios de las opciones de las que disponen a la hora de contratar el suministro eléctrico de sus viviendas.
Las formaciones tendrán lugar el martes 9 de septiembre a las 1