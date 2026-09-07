FACUA Cádiz reclama a diferentes ayuntamientos de la provincia que se adhieran al Abono Único de transporte
La asociación considera que la incorporación de los servicios urbanos permitirá facilitar los desplazamientos y evitar que los usuarios tengan que disponer de diferentes tarjetas de transporte.
FACUA.org
Cádiz-07/09/2026
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Cádiz ha solicitado a los ayuntamientos de Cádiz, Jerez de la Frontera, Algeciras, San Fernando, El Puerto de Santa María, Chiclana de la Frontera y Sanlúcar de Barrameda que se adhieran al Programa de fomento del transporte público mediante el sistema de Abono Ú