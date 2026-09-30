Entran en vigor nuevas normas de movilidad para dar mayor protección a bicicletas, motocicletas y patinetes
Los usuarios de vehículos de movilidad personal deberán llevar siempre casco de protección y se prohíbe su uso a menores de 15 años.
Agencia EFE
España-30/09/2026
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Ciclistas, motoristas y conductores de patinetes son los principales destinatarios de las nuevas normas de tráfico contempladas en la reforma del Reglamento General de Circulación que entrará en vigor el próximo 1 de octubre con el objetivo de mejorar la protección de