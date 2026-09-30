FACUA aconseja no comprar billetes de Volotea hasta que se aclare si evitará la quiebra
La asociación critica la ausencia de una regulación estatal o europea para garantizar que las empresas cuenten con seguros que cubran el pago de indemnizaciones a los consumidores si se produce una paralización de su actividad.
FACUA.org
España-30/09/2026
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Ante la incertidumbre de saber