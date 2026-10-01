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FACUA Galicia pide a Transportes mejoras en la red ferroviaria de la comunidad para solucionar los constantes retrasos y averías

Estas incidencias tanto en los trenes como en las vías perjudican a miles de usuarios del transporte en tren.

FACUA.org
Galicia-01/10/2026
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FACUA Galicia se ha dirigido de nuevo a la Dirección General de Adif para reiterarle la necesidad de que se lleven a cabo con urgencia las intervenciones que sean necesarias para conseguir una mejora real de la red ferroviaria gallega ante los constantes retrasos y ave

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