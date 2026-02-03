Nuestras acciones

FACUA Cádiz se suma a la manifestación para reclamar la construcción de un nuevo centro de salud de Chiclana

Esta concentración convocada por la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Sanidad Pública de la localidad tendrá lugar el próximo 7 de febrero.

Cádiz-03/02/2026

FACUA Cádiz muestra su apoyo a la manifestación convocada por la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Sanidad Pública de Chiclana para reclamar a la Junta de Andalucía la construcción de un nuevo centro de salud en la barriada de La Cucarela. La asociación anima a sus socios y al resto de usuar

