FACUA califica los errores en el cribado de cáncer de mama como el mayor escándalo de la sanidad pública andaluza en toda la democracia
La Junta de Andalucía ha reconocido ahora que son 2.000 las mujeres con un diagnóstico previo de cáncer de mama "no concluyente".
FACUA.org
Andalucía-02/10/2025
FACUA Andalucía considera que los fallos que han afectado al protocolo de cribado de cáncer de mama es el mayor escándalo de la sanidad pública andaluza de toda la democracia.
Tras la información publicada por la Cadena Ser, la Consejería de Salud y Consumo habló el pasad