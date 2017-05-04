Nuestras accionesEn el Hotel Reina Victoria

FACUA Castilla-La Mancha organiza una reunión informativa en Hellín sobre cláusulas suelo

La asociación ofrecerá asesoramiento este viernes 5 de mayo sobre los abusos de la banca y los derechos de los consumidores frente a éstos.

FACUA.org
Castilla-La Mancha-04/05/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Castilla-La Mancha organiza una reunión informativa en Hellín (Albacete) junto al Círculo de Podemos de esta localidad sobre cláusulas suelo y prácticas bancarias abusivas.

El presidente de la asociación, Francisco Ferrer, aclarar&aacu

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos