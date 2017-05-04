FACUA Castilla-La Mancha organiza una reunión informativa en Hellín sobre cláusulas suelo
La asociación ofrecerá asesoramiento este viernes 5 de mayo sobre los abusos de la banca y los derechos de los consumidores frente a éstos.
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Castilla-La Mancha-04/05/2017
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FACUA Castilla-La Mancha organiza una reunión informativa en Hellín (Albacete) junto al Círculo de Podemos de esta localidad sobre cláusulas suelo y prácticas bancarias abusivas.
El presidente de la asociación, Francisco Ferrer, aclarar&aacu