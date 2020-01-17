FACUA Castilla-La Mancha rechaza el nuevo decreto de gasolineras de la comunidad por "chapucero"
La asociación, junto a UGT, CCOO y Cermi, considera que esta nueva regulación no garantiza los derechos de usuarios ni de personas con discapacidad, además de destruir empleo.
FACUA.org / Europa Press
Castilla-La Mancha-17/01/2020
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FACUA Castilla-La Mancha, junto a los sindicatos CCOO y UGT y la asociación Cermi, ha mostrado su total rechazo al nuevo Decreto del Gobierno regional que regula los derechos de las personas consumidoras en instalaciones de suministro a vehículos de carburantes y combustibles l&iacu