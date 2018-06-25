FACUA Catalunya celebra este martes dos asambleas informativas en Barcelona para los afectados de iDental
Los actos tendrán lugar tanto a las 10:00 horas como a las 17:30 horas en la sede de la asociación, situada en el carrer de Leiva, número 25.
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Cataluña-25/06/2018
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Imagen: FACUA Catalunya
FACUA Catalunya celebra este martes 26 de junio a las 10:00 horas y a las 17:30 horas dos asambleas informativas abiertas a todos los afectados por el cierre de iDental para explicar cómo pueden proceder a reclamar por la interrupción de sus tratamientos y los créditos asoci