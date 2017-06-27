FACUA celebra que Renfe sustituya sus líneas 902 de atención al cliente y empiece a cumplir la ley
La decisión de la empresa fue anunciada en abril pasado, después de que la asociación presentara una denuncia contra la compañía por obligar a los usuarios a llamar a líneas 902 para consultas y reclamaciones.
FACUA.org / Europa Press
España-27/06/2017
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Renfe cambia sus teléfonos 902 por líneas gratuitas y fijas. | Imagen: flickr.com/87079797@N02 (CC BY 2.0)
Renfe ha cambiado este martes sus cuatro números de información y atención al viajero que tenían el prefijo 902, por nueve nuevos números, dos de ellos 900, gratuitos, a través de los que atenderá a sus clientes en funci&oacu