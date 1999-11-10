FACUA celebra unas jornadas de estudio sobre 'La prevención de los accidentes e intoxicaciones infantiles'
La Federación desarrolla una Campaña para la prevención de las intoxicaciones infantiles y otros riesgos en el hogar.
FACUA.org
Andalucía-10/11/1999
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA), a través de su Escuela de Formación sobre Consumo, celebrará mañana jueves en Sevilla unas jornadas de estudio sobre La prevención de los accidentes e intoxicaciones inf