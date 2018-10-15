FACUA Comunidad Valenciana convoca una asamblea para los afectados de iDental en Betxi
El acto informativo está previsto para este martes 16 a las 19:30 horas en el salón de actos de Ruralnostra, situado en el carrer Tales, número 2, cedido por el Ayuntamiento de esta localidad castellonense.
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Comunitat Valenciana-15/10/2018
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FACUA Comunidad Valenciana convoca una asamblea informativa para los pacientes afectados por el cierre de clínica iDental. El acto está previsto para este martes 16 de octubre a las 19:30 horas en el salón de actos de Ruralnostra, situado en el carrer Tales, número 2,