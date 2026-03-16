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FACUA Comunidad Valenciana firma un convenio de colaboración con Cave-Cova

Ambas organizaciones buscan dar un nuevo impulso a la defensa de los intereses y la mejora de la calidad de vida de las consumidores y usuarios.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-16/03/2026

Doménec Bernad, presidente de FACUA Comunidad Valenciana y Juan Antonio Caballero, presidente de la Confederación de Asociaciones Vecinales de la Comunidad Valenciana (Cave-Cova), han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de promover actuaciones co

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