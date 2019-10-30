FACUA Comunidad Valenciana insta a Cercanías a cumplir con sus compromisos de puntualidad
Las distintas líneas del servicio en Valencia vienen padeciendo cancelaciones, retrasos y exceso de aforo en horas punta.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-30/10/2019
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Imagen: flickr.com/vicisanti (CC BY-NC-ND 2.0).
FACUA Comunidad Valenciana se ha dirigido a Renfe y al Ministerio de Fomento para instarles a que garanticen que el servicio de Cercanías en la ciudad de Valencia cumpla con sus compromisos de puntualidad para con viajeros.
La asociación ha recibido numerosas quejas de usuari