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FACUA Comunidad Valenciana insta a Cercanías a cumplir con sus compromisos de puntualidad

Las distintas líneas del servicio en Valencia vienen padeciendo cancelaciones, retrasos y exceso de aforo en horas punta.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-30/10/2019
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FACUA Comunidad Valenciana se ha dirigido a Renfe y al Ministerio de Fomento para instarles a que garanticen que el servicio de Cercanías en la ciudad de Valencia cumpla con sus compromisos de puntualidad para con viajeros.

La asociación ha recibido numerosas quejas de usuari

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