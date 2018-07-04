FACUA Comunidad Valenciana pide a Sanidad y Consumo medidas en defensa de los afectados de iDental
La asociación se ha reunido con miembros de la Dirección General de Alta Inspección Sanitaria y con el director general de Comercio y Consumo de la Generalitat para trasladar su preocupación por el alto número de damnificados.
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Comunitat Valenciana-04/07/2018
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Imagen: identalnoticias.com
FACUA Comunidad Valenciana ha trasladado su preocupación por el alto número de pacientes afectados por el cierre de las cinco clínicas iDental en la comunidad autónoma y ha pedido medidas en su defensa a miembros de la Dirección General de Alta Inspección