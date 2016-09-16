Nuestras accionesUna deuda de 557 millones de euros

FACUA considera escandaloso que el Gobierno rescate la obra ruinosa de ACS para llevar el AVE a Francia

"Parece que ACS y Florentino Pérez tienen partida propia dentro de los Presupuestos Generales del Estado", critica la secretaria general de la asociación, Olga Ruiz.

FACUA.org
España-16/09/2016
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FACUA-Consumidores en Acción considera escandaloso que el Gobierno español participe en el rescate conjunto del túnel que conecta España y Francia por AVE, al declararse en liquidación TP Ferro, la empresa privada participada

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