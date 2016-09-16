FACUA considera escandaloso que el Gobierno rescate la obra ruinosa de ACS para llevar el AVE a Francia
"Parece que ACS y Florentino Pérez tienen partida propia dentro de los Presupuestos Generales del Estado", critica la secretaria general de la asociación, Olga Ruiz.
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España-16/09/2016
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La banca negó la refinanciación a la empresa participada por la ACS de Florentino Pérez. | Imagen: flickr.com/dohastadiumplusqatar (CC BY 2.0).
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