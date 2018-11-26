FACUA considera extremadamente graves las carencias en la notificación de alertas de productos sanitarios
Reclama al Gobierno y las CCAA medidas urgentes para garantizar que los incidentes graves sufridos por pacientes de los que tengan conocimiento los profesionales sanitarios sean comunicados de manera inmediata.
FACUA.org
España-26/11/2018
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Algunos de los productos retirados por Sanidad. | Imagen: El Confidencial.
FACUA-Consumidores en Acción considera extremadamente graves las carencias en el funcionamiento de los protocolos de notificación de alertas sobre productos sanitarios. La asociación reclama al Gobierno y las comunidades autónomas medidas urgentes para garantizar que l