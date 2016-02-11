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FACUA considera insuficientes las explicaciones del Ayuntamiento de Cáceres sobre los cortes de agua

Los representantes del Consistorio no aclaran qué medidas concretas van a tomar para evitar las interrupciones de suministro en la reunión con el delegado en Extremadura de la asociación.

FACUA.org
Extremadura-11/02/2016
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FACUA-Consumidores en Acción considera insuficientes las explicaciones del Ayuntamiento de Cáceres en relación con los cortes de suministro de agua por impago de cientos de usuarios del barrio Aldea Moret y otras zonas de la ciudad, en su mayoría familias con graves pr

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