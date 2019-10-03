FACUA considera irresponsable que Euskadi no aclare el origen de los huevos retirados por salmonela
La asociación ha solicitado en tres ocasiones al Gobierno vasco que le informe de la empresa y los lotes afectados. La única respuesta ha sido que "tienen su origen en una granja ubicada fuera de Euskadi".
FACUA.org
España-03/10/2019
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FACUA-Consumidores en Acción considera irresponsable que el Departamento de Salud del Gobierno de Euskadi siga sin aclarar el origen de las 1.125 docenas de huevos retiradas del mercado tras un brote de salmonela en la comunidad por el que ya hay, al menos, cuarenta intoxicados.
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