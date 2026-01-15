FACUA considera muy grave su exclusión de la reunión del Consejo Asesor de Vivienda tras criticar el anuncio de Sánchez
El Ministerio de Vivienda ha decidido no convocar a la asociación al nuevo órgano cuya misión debe ser asegurar la participación de los distintos agentes sociales en la elaboración y en el desarrollo de la política de vivienda.
FACUA-Consumidores en Acción considera muy grave su exclusión de la reunión del Consejo Asesor de Vivienda celebrada este jueves tras las críticas vertidas por la asociación al anuncio del presidente Sánchez de eximir del pago de IRPF a los caseros que no suban los alquileres y