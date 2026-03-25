FACUA Euskadi insta a la DGT a solucionar los atrasos en la expedición del carnet de conducir en Gipuzkoa
La asociación señala que esta situación está provocando problemas cerca de la frontera con Francia, ya que el permiso provisional no permite circular fuera de carreteras españolas.
FACUA.org
Euskadi-25/03/2026
FACUA Euskadi se ha dirigido a la Dirección General de Tráfico (DGT), dependiente del Ministerio del Interior, para instarle a que solucione los atrasos en la expedición del carnet de conducir en Gipuzkoa.
La asociación ha tenido conocimiento, a través de medios de comunicación de la z