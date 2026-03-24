La Mesa Social del Agua de Andalucía denuncia que la Junta utiliza el canon del agua para actuaciones frente a inundaciones
La entidad alerta de supone una ruptura evidente del principio de correspondencia entre el pago que realizan los usuarios por el canon y el servicio financiado, alterando la finalidad para la que fue creado.
FACUA.org
Andalucía-24/03/2026
La Mesa Social del Agua de Andalucía, de la que forma parte FACUA Andalucía, denuncia la decisión de la Junta de destinar el canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de interés de la comunidad autónoma a la realización de actuaciones frente a inundaciones, alterando de forma sustancial la